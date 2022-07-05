Полицейский проигнорировал вызов о драке в Екатеринбурге

Дежурный полицейский проигнорировал обращения екатеринбуржцев об избиении мужчины, после чего пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщают очевидцы.
«За полчаса в полицию поступило пять звонков. Заявительница сказала, что можно уже не спешить: избитый человек, кажется, умер. На дежурстве в полиции в ту ночь работал 36-летний майор. Он почему-то никак не среагировал на звонки и никого не отправил на место происшествия», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Baza».
Инцидент произошел ночью 29 мая на улице Грибоедова. По словам очевидцев, десять человек начали приставать к мужчине, после чего завязалась драка. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, однако врачам спасти екатеринбуржца не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.