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30 минут назад

Полицейский проигнорировал вызов о драке в Екатеринбурге

Ura.Ru

Дежурный полицейский проигнорировал обращения екатеринбуржцев об избиении мужчины, после чего пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщают очевидцы.

Полицейский проигнорировал вызов о драке в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За полчаса в полицию поступило пять звонков. Заявительница сказала, что можно уже не спешить: избитый человек, кажется, умер. На дежурстве в полиции в ту ночь работал 36-летний майор. Он почему-то никак не среагировал на звонки и никого не отправил на место происшествия», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Baza».

Инцидент произошел ночью 29 мая на улице Грибоедова. По словам очевидцев, десять человек начали приставать к мужчине, после чего завязалась драка. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, однако врачам спасти екатеринбуржца не удалось. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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