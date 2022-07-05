Полицейский проигнорировал вызов о драке в Екатеринбурге

«За полчаса в полицию поступило пять звонков. Заявительница сказала, что можно уже не спешить: избитый человек, кажется, умер. На дежурстве в полиции в ту ночь работал 36-летний майор. Он почему-то никак не среагировал на звонки и никого не отправил на место происшествия», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Baza».