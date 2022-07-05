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1 час назад

Лесной пожар вспыхнул на юге Турции. Видео

Денис Фьючин

В курортной Анталье вспыхнул лесной пожар. Об этом передаёт "Москва 24" со ссылкой на местное телевидение. Сообщается, что в тушении задействованы более 20 единиц техники, включая пять вертолетов и четыре самолета. Работы осложняет рельеф – лес горит на горе.

Это уже не первый за лето природный пожар. Например, в конце июня в районе курорта Мармарис на побережье выгорело 4,5 тысячи гектаров. А самые масштабные лесные пожары Турция пережила в прошлом году. Тогда горели сразу 30 провинций на юге республики. В результате погибли 10 человек, пострадали почти 900.

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