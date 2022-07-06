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59 минут назад

В МВД рассказали о совместной с ФСБ операции по задержанию генералов

Lenta.ruиещё 8

Сотрудники российских силовых ведомств провели ряд обысков в квартирах и рабочих кабинетах у задержанных генералов МВД. Об этом в среду, 6 июля, рассказали в пресс-центре МВД.

Раскрыты детали операции по задержанию троих генералов
Фото: ТАССТАСС

По данным полиции, совместные мероприятия проводились с участием МВД, ФСБ и сотрудников Следственного комитета России (СКР). Фигурантами возбужденного по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ уголовного дела являются помощник министра внутренних дел России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

Помощника главы МВД задержали в Москве

По данным следствия, с 2016-го по 2020 год фигуранты дела приобретали на средства Фонда «Содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области» имущество в целях личного использования.

Один из задержанных, помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, содержится в ИВС на Петровке — его поместили туда после задержания. По данным правозащитника из ОНК Москвы, который контактировал с Умновым, утром 5 июля к силовику пришли домой с обыском, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признал.

Происшествия,Сергей Умнов,Алексей Семенов,МВД России,Следственный комитет,ГИБДД,ФСБ,
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