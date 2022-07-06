Раскрыты детали операции по задержанию троих генералов

Сотрудники российских силовых ведомств провели ряд обысков в квартирах и рабочих кабинетах у задержанных генералов МВД. Об этом в среду, 6 июля, рассказали в пресс-центре МВД.

По данным следствия, с 2016-го по 2020 год фигуранты дела приобретали на средства Фонда «Содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области» имущество в целях личного использования.

Один из задержанных, помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, содержится в ИВС на Петровке — его поместили туда после задержания. По данным правозащитника из ОНК Москвы, который контактировал с Умновым, утром 5 июля к силовику пришли домой с обыском, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признал.