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24 минуты назад

Троих подозреваемых в избиении туриста на российском пляже отправили в СИЗО

Lenta.ru

В Адлерском районном суде арестовали троих подозреваемых по делу об избиении туриста на пляже «Фрегат». Об этом во вторник, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Троих подозреваемых в избиении туриста в Сочи отправили в СИЗО
Фото: Public DomainPublic Domain

Мужчины будут находится в СИЗО до 3 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали четверых мужчин, которые избили на пляже 23-летнего чемпиона Минска по самбо. Пострадавший парень заступился за своих младших сестер, которые раздавали арбузы посетителям российского пляжа и получили грубые замечания от охранников.

На молодого человека набросились мужчины с арматурой и палками. Нескольким обидчикам он сумел дать отпор. После конфликта потерпевшего доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, начато предварительное расследование. Мать пострадавшего рассказала, что две его сестры решили поснимать видео на пляже, красиво нарезали арбуз и начали угощать отдыхающих. После этого произошел конфликт.

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