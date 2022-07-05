К начальнику управления ГИБДД по Петербургу пришли с обысками

Сотрудники ФСБ днем 5 июля провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова . Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, обыски прошли в кабинете Семенова и у него дома.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что причиной обысков стало дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По его словам, дело было возбуждено в 2021 году после проверки работы коммерческих Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (в них ставят и снимают авто с учета, меняют номера и проводят экзамены).