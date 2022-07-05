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5 минут назад

К начальнику ГИБДД Петербурга пришли с обысками

Мария Иванова

Сотрудники ФСБ днем 5 июля провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

К начальнику управления ГИБДД по Петербургу пришли с обысками
Фото: ГИБДД МВД РоссииГИБДД МВД России

По словам собеседников агентств, обыски прошли в кабинете Семенова и у него дома.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что причиной обысков стало дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По его словам, дело было возбуждено в 2021 году после проверки работы коммерческих Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (в них ставят и снимают авто с учета, меняют номера и проводят экзамены).

Ранее СМИ рассказывали об обысках у нескольких сотрудников ростовского управления ГИБДД.

Обыски проводили сотрудники управления собственной безопасности МВД России. Детали не раскрывались.

Происшествия,Алексей Семенов,МВД России,ГИБДД,ФСБ,
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