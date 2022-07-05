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17 минут назад

В Петербурге проводят обыски у начальника управления ГИБДД

ТАССиещё 4

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал одним из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного год назад после проверок работы коммерческих МРЭО. Дома и на рабочем месте должностного лица прошли обыски, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

К начальнику управления ГИБДД по Петербургу пришли с обысками
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"По нашим данным, обыски проводят сотрудники ФСБ, дело о злоупотреблении должностными полномочиями", - сообщил собеседник агентства.

По информации источника, речь идет о деле, возбужденном в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО.

В пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от комментариев по теме отказались.

Происшествия,ГИБДД,ФСБ,
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