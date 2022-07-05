К начальнику управления ГИБДД по Петербургу пришли с обысками

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал одним из фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного год назад после проверок работы коммерческих МРЭО. Дома и на рабочем месте должностного лица прошли обыски, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.