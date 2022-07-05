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9 минут назад

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения в мошенничестве и хищении 20 млн рублей

Газета.Ruиещё 3

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ректора РАНХиГС Мау обвинили в хищении 20 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Мау обвиняется в хищении более 20 млн рублей, а также в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек.

Отмечается также, что ректор может стать обвиняемым по эпизоду с хищением бюджетных средств при исполнении проекта «Образование».

В конце июня ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 млн руб., отправили под домашний арест. Следствие попросило избрать эту меру пресечения, так как у ректора уже приобретены билеты в Турцию на 2 июля и он может скрыться от правосудия.

Ректор просил освободить его под залог в 21 млн руб. и обещал не приближаться к другим фигурантам дела. Мау также упомянул о своих научных достижениях, безупречной репутации и сообщил, что страдает рядом заболеваний. Свою вину он тогда не признал.

Происшествия,Владимир Мау,РАНХиГС,
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