Микроавтобус с пассажирами попал ДТП в турецкой Анталье. Пострадали 9 человек, трое из них, предположительно, граждане РФ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал TRT.
Авария произошла на трассе Аксеки-Сейдишехир. Микроавтобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, шестеро из них - местные жители, трое – граждане РФ.
«Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии», – сообщили в полиции.
Состояние пострадавших не уточняется. В настоящее время местная полиция проводит расследование аварии.
Ранее ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса произошло в турецком Стамбуле. Авария произошла на спуске в Сарыере. Предположительно, у автобуса отказали тормоза, в результате чего друг в друга врезались 16 автомобилей.