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45 минут назад

Россияне пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье

Елена Прошина

Микроавтобус с пассажирами попал ДТП в турецкой Анталье. Пострадали 9 человек, трое из них, предположительно, граждане РФ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал TRT.

Авария произошла на трассе Аксеки-Сейдишехир. Микроавтобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, шестеро из них - местные жители, трое – граждане РФ.

«Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии», – сообщили в полиции.

Состояние пострадавших не уточняется. В настоящее время местная полиция проводит расследование аварии.

Ранее ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса произошло в турецком Стамбуле. Авария произошла на спуске в Сарыере. Предположительно, у автобуса отказали тормоза, в результате чего друг в друга врезались 16 автомобилей.

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