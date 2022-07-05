Микроавтобус с пассажирами попал ДТП в турецкой Анталье. Пострадали 9 человек, трое из них, предположительно, граждане РФ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал TRT.

Авария произошла на трассе Аксеки-Сейдишехир. Микроавтобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, шестеро из них - местные жители, трое – граждане РФ.

«Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии», – сообщили в полиции.

Состояние пострадавших не уточняется. В настоящее время местная полиция проводит расследование аварии.