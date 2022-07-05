В Саратове девушка украла авто без аккумулятора и со спущенными шинами

В Саратове 22-летняя девушка смогла украсть чужую машину без аккумулятора, чтобы сдать её на металлолом. Об этом сообщает сегодня, 5 июля, городское УМВД.

Ранее в полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением, что неизвестный на улице Миллеровской завладел его автомобилем ВАЗ-2109 без аккумулятора и со спущенными колесами. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.

В отдел полиции доставили знакомую заявителя. Выяснилось, что несудимая гражданка обратилась в пункт приема металла и заявила там, что хочет сдать автомобиль, который якобы принадлежит её мужу.