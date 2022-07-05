Глухая пробка образовалась на границе России и Грузии

«Ладно, если бы мы просто медленно двигались, но мы не двигаемся вообще. Что некуда сходить элементарно в туалет, выпить воды, поесть. На горячей линии нам нахамили и ответили в очень грубом тоне, что "мы работаем максимально, ждите"», — рассказала очевидица.