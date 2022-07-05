В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
35 минут назад

Глухая пробка образовалась на границе России и Грузии

Елена Прошина

Глухая пробка собралась на границе России и Грузии. Как сообщает "Говорит Москва", время ожидания проезда через КПП в Ларсе составляет не меньше 12 часов, а очередь из машин не сокращается.

«Ладно, если бы мы просто медленно двигались, но мы не двигаемся вообще. Что некуда сходить элементарно в туалет, выпить воды, поесть. На горячей линии нам нахамили и ответили в очень грубом тоне, что "мы работаем максимально, ждите"», — рассказала очевидица.

Напомним, что в конце мая после введения пятого пакета санкций против России на том же КПП собралась огромная пробка из фур. Преимущественно в большегрузных машинах находились товары из Грузии и Турции, которые грузоперевозчикам пришлось везти по обходным путям из-за ограничений.

Лучшие места для отдыха в Грузии: куда отправиться во время жары

Альтернативный маршрут через Азербайджан был на 1000 километров длиннее, что сильно увеличивало стоимость перевозки товаров.

Происшествия,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители