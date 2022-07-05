Глухая пробка образовалась на границе России и Грузии

Глухая пробка собралась на границе России и Грузии. Как сообщает "Говорит Москва", время ожидания проезда через КПП в Ларсе составляет не меньше 12 часов, а очередь из машин не сокращается.
«Ладно, если бы мы просто медленно двигались, но мы не двигаемся вообще. Что некуда сходить элементарно в туалет, выпить воды, поесть. На горячей линии нам нахамили и ответили в очень грубом тоне, что "мы работаем максимально, ждите"», — рассказала очевидица.
Напомним, что в конце мая после введения пятого пакета санкций против России на том же КПП собралась огромная пробка из фур. Преимущественно в большегрузных машинах находились товары из Грузии и Турции, которые грузоперевозчикам пришлось везти по обходным путям из-за ограничений.
Альтернативный маршрут через Азербайджан был на 1000 километров длиннее, что сильно увеличивало стоимость перевозки товаров.