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1 час назад

Установлена личность стрелявшего на параде в пригороде Чикаго

Алиса Селезнёва

По подозрению в стрельбе в Хайленд-Парк во время парада в честь Дня независимости арестован 22-летний Роберт Кримо III. Об этом со ссылкой на местные власти пишет CNN.

Установлена личность стрелявшего на параде в пригороде Чикаго
Фото: ТАССТАСС

4 июля в ходе традиционного парада, посвященного Дню Независимости США, в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, началась стрельба. В результате погибли не менее шести человек, еще как минимум 24 получили ранения. Стрелок бросил винтовку и скрылся с места преступления. В розыск был объявлен белый мужчина 18-20 лет, с длинными черными волосами, хрупкого телосложения.

Полиция и ФБР заявили, что подозревают в расстреле участников парада Роберта Кримо III.

Кримо был замечен офицером из Северного Чикаго и задержан в результате погони недалеко от Лейк-Форест в штате Иллинойс, пояснили местные власти.

По данным Fox News, отец Роберта Кримо баллотировался на пост мэра Хайленд-Парка. Сам подозреваемый еще до трагедии 4 июля выложил на YouTube анимационный ролик, в котором главный герой расстреливает людей из винтовки.

Предположительно, перед парадом он забрался на крышу здания и, когда началось шествие, открыл огонь.

Происшествия,ФБР,
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