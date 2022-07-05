В Курской области сообщили о новом обстреле со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле региона со стороны Украины. В своем Telegram-канале он рассказал, что снаряды падают в деревне Марково и поселке Теткино, которые расположены в приграничном Глушковском районе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На опубликованных снимках видно, что снаряды попадают в огороды и в парки. Осколки от них разлетаются по округе, повреждая частные дома, газовые трубы и другие объекты.

Напомним, что 3 июля Минобороны РФ рассказало, что украинские войска преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». При этом удар наносился по жилым кварталам, где нет военных объектов.