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25 минут назад

В Курской области сообщили о новом обстреле со стороны Украины

Елена Прошина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле региона со стороны Украины. В своем Telegram-канале он рассказал, что снаряды падают в деревне Марково и поселке Теткино, которые расположены в приграничном Глушковском районе.

В Курской области сообщили о новом обстреле со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных снимках видно, что снаряды попадают в огороды и в парки. Осколки от них разлетаются по округе, повреждая частные дома, газовые трубы и другие объекты.

Напомним, что 3 июля Минобороны РФ рассказало, что украинские войска преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами «Точка-У» и беспилотниками «Рейс». При этом удар наносился по жилым кварталам, где нет военных объектов.

При обстреле Белгорода пострадали погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины. Повреждены 11 многоквартирных домов и около 40 частных.

Происшествия,Роман Старовойт,Минобороны России,
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