В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации инвалидов

РИА "Новости" сообщает, что в Москве загорелись частные гаражи возле центра реабилитации для инвалидов. Возгорание произошло на северо-западе столицы. Пожар спровоцировал несколько взрывов.
Огонь заметили около 1:00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Были слышны два взрыва. На месте уже работают пожарные. Возгорание локализовано, борьба с пламенем продолжается.
Спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Также рядом располагается детское отделение реабилитационного центра, школа и жилые дома.
Ранее сообщалось, что огонь уничтожил большую часть экспонатов музея-усадьбы Римского-Корсакова. 2 июля в деревне Любенск Плюсского района Псковской области начался пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова. Предварительно, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Сообщалось, что удалось спасти 50% экспонатов, в том числе подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо. К тушению привлекались 21 человек и девять единиц техники.