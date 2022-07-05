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1 час назад

В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации инвалидов

Газета.Ru

РИА "Новости" сообщает, что в Москве загорелись частные гаражи возле центра реабилитации для инвалидов. Возгорание произошло на северо-западе столицы. Пожар спровоцировал несколько взрывов.

В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации инвалидов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Огонь заметили около 1:00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Были слышны два взрыва. На месте уже работают пожарные. Возгорание локализовано, борьба с пламенем продолжается.

Спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Также рядом располагается детское отделение реабилитационного центра, школа и жилые дома.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил большую часть экспонатов музея-усадьбы Римского-Корсакова. 2 июля в деревне Любенск Плюсского района Псковской области начался пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова. Предварительно, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Сообщалось, что удалось спасти 50% экспонатов, в том числе подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо. К тушению привлекались 21 человек и девять единиц техники.

Происшествия,Новости и события Запада,Пожар в Москве,
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