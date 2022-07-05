В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации инвалидов

РИА "Новости" сообщает, что в Москве загорелись частные гаражи возле центра реабилитации для инвалидов. Возгорание произошло на северо-западе столицы. Пожар спровоцировал несколько взрывов.

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Огонь заметили около 1:00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Были слышны два взрыва. На месте уже работают пожарные. Возгорание локализовано, борьба с пламенем продолжается.

Спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Также рядом располагается детское отделение реабилитационного центра, школа и жилые дома.