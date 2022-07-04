Москвичка обвинила участницу "Битвы экстрасенсов" в мошенничестве

Жительница Москвы обвиняет ясновидящую Мэрилин Керро в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.
Евгения Есипова столкнулась с чередой неудач в своей жизни и решила обратиться с этим к человеку со сверхспособностями.
Россиянка написала в Telegram участнице "Битвы экстрасенсов" Керро и попросила ее помочь со сложившимися трудностями. После этого женщина отдала экстрасенсу 3 тысячи рублей за прием, 18 тысяч за текст с предсказанием ее будущего и еще 18 тысяч за "исправление будущего". В конце Керро попросила заплатить ей еще 14 тысяч рублей, чтобы завершить "исправление будущего". Суммарно женщина перечислила ясновидящей более 50 тысяч рублей.
Спустя некоторое время москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением на экстрасенса в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Пензе женщина взяла миллион рублей в кредит, чтобы снять порчу с мужа с помощью чеснока.