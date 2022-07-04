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20 минут назад

Москвичка обвиняет участницу "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро в мошенничестве

Газета.Ru

Жительница Москвы обвиняет ясновидящую Мэрилин Керро в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

Москвичка обвинила участницу "Битвы экстрасенсов" в мошенничестве
Фото: Битва экстрасенсовБитва экстрасенсов

Евгения Есипова столкнулась с чередой неудач в своей жизни и решила обратиться с этим к человеку со сверхспособностями.

Россиянка написала в Telegram участнице "Битвы экстрасенсов" Керро и попросила ее помочь со сложившимися трудностями. После этого женщина отдала экстрасенсу 3 тысячи рублей за прием, 18 тысяч за текст с предсказанием ее будущего и еще 18 тысяч за "исправление будущего". В конце Керро попросила заплатить ей еще 14 тысяч рублей, чтобы завершить "исправление будущего". Суммарно женщина перечислила ясновидящей более 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением на экстрасенса в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Пензе женщина взяла миллион рублей в кредит, чтобы снять порчу с мужа с помощью чеснока.

Происшествия,Мэрилин Керро,
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