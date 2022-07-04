На параде в честь Дня независимости США в штате Иллинойс неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ABC 7 Chicago.

Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк. По информации издания, в результате пострадали несколько человек. Данных о погибших не поступало. Местные жители рассказали, что слышали около 25 выстрелов.

На видео с места событий запечатлен момент начала стрельбы — видно, как участники парада разбегаются, услышав звуки выстрелов. Позже на кадры попали прибывшие машины полиции и пожарных служб.