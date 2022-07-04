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20 минут назад

Неизвестный открыл стрельбу на параде в честь Дня независимости США

Lenta.ru

На параде в честь Дня независимости США в штате Иллинойс неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает ABC 7 Chicago.

Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк. По информации издания, в результате пострадали несколько человек. Данных о погибших не поступало. Местные жители рассказали, что слышали около 25 выстрелов.

В торговом центре в США произошла стрельба

На видео с места событий запечатлен момент начала стрельбы — видно, как участники парада разбегаются, услышав звуки выстрелов. Позже на кадры попали прибывшие машины полиции и пожарных служб.

20 июня сообщалось, что 15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. В результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США.

Происшествия,Видео,
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