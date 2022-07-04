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51 минуту назад

В Таганроге на жилой дом рухнул беспилотник

Ura.Ru

В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Здание сгорело полностью.

«Объект упал на частный дом в Новом переулке. Информации о пострадавших пока нет», — передает Baza.

Издание отмечает, что, судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом рухнул беспилотник.

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Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Как сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт, на подлете к Курску были сбиты два украинских беспилотника «Стриж».

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,
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