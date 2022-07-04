Суд отменил приговор осужденному в РФ за взятку американцу

Мосгорсуд отменил приговор уроженцу России, гражданину США Джину Спектору, который осужден на 4 года колонии по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Как уточнили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения осужденному не изменялась.
"Московский городской суд отменил приговор, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Спектор оставлен под стражей", - сказала собеседница агентства.
Останкинский суд Москвы 17 июня 2021 года признал Спектора Джина Мирона виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.
Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Был председателем совета директоров ГК "Медполимерпром".
По делу также проходит бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева. Спектор, запатентовавший в России лекарство от онкозаболеваний, обвиняется в посредничестве при передаче взяток Алексеевой. Басманный суд Москвы арестовал ранее обоих. Кроме того, обвиняемым по делу является советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко.
По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.