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24 минуты назад

Суд отменил приговор осужденному за взятку американцу Спектору

ТАССиещё 1

Мосгорсуд отменил приговор уроженцу России, гражданину США Джину Спектору, который осужден на 4 года колонии по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Как уточнили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения осужденному не изменялась.

Суд отменил приговор осужденному в РФ за взятку американцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Московский городской суд отменил приговор, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Спектор оставлен под стражей", - сказала собеседница агентства.

Останкинский суд Москвы 17 июня 2021 года признал Спектора Джина Мирона виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Был председателем совета директоров ГК "Медполимерпром".

По делу также проходит бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева. Спектор, запатентовавший в России лекарство от онкозаболеваний, обвиняется в посредничестве при передаче взяток Алексеевой. Басманный суд Москвы арестовал ранее обоих. Кроме того, обвиняемым по делу является советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко.

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

Происшествия,Аркадий Дворкович,Р-Фарм,Мосгорсуд,
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