Более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в промышленной зоне Руднево на востоке Москвы. Очевидцы засняли происходящее на видео, кадры конфликта были опубликованы во «ВКонтакте».

На видеоролике видно, как приезжие ругаются и кидают друг в друга строительный мусор. Многие участники конфликта вооружены досками, железными прутьями и метлами.

Прохожие позднее рассказали, что одна группа строителей бездельничала и коллегам пришлось доделывать за них всю работу. Это, по их мнению, и спровоцировало потасовку.

В столичную полицию данных о конфликте не поступало. Сведений о пострадавших также нет.