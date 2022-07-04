В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
52 минуты назад

В российском городе выпускной закончился отравлением 39 человек

Lenta.ruиещё 1

В городе Рассказово, который находится в Тамбовской области, выпускной закончился отравлением 39 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В российском городе выпускной закончился отравлением 39 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что выпускной вечер школьников проходил 29 июня в одном из городских кафе. На следующий день в Рассказовскую ЦРБ начали поступать массовые обращения за медицинской помощью.

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, однако затем их число выросло до 39. «Цифры все время меняются, кто-то поступает, кто-то выписывается. Предварительное число госпитализированных — 39. Состояние стабильное, тяжелых нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что все мероприятия по выяснению причин и обстоятельств произошедшего находятся на контроле прокуратуры. На 5 июля в Рассказовском районном суде запланировано заседание, на котором будут рассматривать вопрос о временном закрытии кафе.

Ранее в селе Казанище в Буйнакском районе Дагестана 55 человек отравились неизвестным веществом. Среди пострадавших также есть 11 детей. По данным медиков, отравление протекает в легкой степени тяжести.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители