В Курской области беспилотник сбросил бомбу на частный дом неподалеку от границы с Украиной. Как сообщает URA.RU, в результате пострадал 32-летний следователь МВД, который пришел в гости к родственнику.

Мужчине на голову рухнула часть шифера, однако рана оказалась неглубокой и от помощи медиков он отказался. Откуда прилетел дрон не уточняется — предположительно, он управлялся Вооруженными силами Украины.

Напомним, что в ночь на 3 июля ВСУ преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей, на которых не было военных объектов. В частности, Киев нанес удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска.