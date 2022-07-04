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59 минут назад

СМИ: беспилотник сбросил бомбу на частный дом в Курской области

Елена Прошина

В Курской области беспилотник сбросил бомбу на частный дом неподалеку от границы с Украиной. Как сообщает URA.RU, в результате пострадал 32-летний следователь МВД, который пришел в гости к родственнику.

Мужчине на голову рухнула часть шифера, однако рана оказалась неглубокой и от помощи медиков он отказался. Откуда прилетел дрон не уточняется — предположительно, он управлялся Вооруженными силами Украины.

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Напомним, что в ночь на 3 июля ВСУ преднамеренно обстреляли территории Курской и Белгородской областей, на которых не было военных объектов. В частности, Киев нанес удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Также уточнялось, что средства ПВО РФ успешно перехватили все три ракеты «Точка-У». Повреждения жилых домов произошли из-за падения обломков этого снаряда.

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