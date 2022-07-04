В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Асфальт провалился под «Газелью» в Москве

Елена Прошина

На юго-западе Москвы в результате провала асфальта под проезжавшей «Газелью» пятеро человек получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Каховка, 37 к.1 в 9.00. Под «Газелью» провалилось дорожное полотно. Водитель был вынужден резко затормозить, в результате чего пассажиры автомобиля получили травмы. В частности, известно, что пострадали 20-летний Достонбек Хужаметов, 27-летний Хуснетдин Салеев, 34-летний Хайриддин Алимов, 30-летний Мурат Кыштынов. У всех диагностированы травмы головы, их госпитализировали в 1-ю, 7-ю и 13-ю горбольницы.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи. Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто. Сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной ЧП.

Напомним, похожий инцидент произошел в прошлом году. На улице Вильгельма Пика в Москве проваливался грунт. Над ямой тогда завис автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители