Асфальт провалился под «Газелью» в Москве

На юго-западе Москвы в результате провала асфальта под проезжавшей «Газелью» пятеро человек получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Каховка, 37 к.1 в 9.00. Под «Газелью» провалилось дорожное полотно. Водитель был вынужден резко затормозить, в результате чего пассажиры автомобиля получили травмы. В частности, известно, что пострадали 20-летний Достонбек Хужаметов, 27-летний Хуснетдин Салеев, 34-летний Хайриддин Алимов, 30-летний Мурат Кыштынов. У всех диагностированы травмы головы, их госпитализировали в 1-ю, 7-ю и 13-ю горбольницы.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи. Движение в сторону Варшавского шоссе перекрыто. Сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной ЧП.