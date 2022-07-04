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32 минуты назад

В Псковской области обрушились балконы в жилом доме

ТАССиещё 2

Спасатели эвакуировали 30 человек из трехэтажного жилого дома в поселке Плюсса Псковской области из-за обрушения балконов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В российском регионе обрушились балконы жилого дома
Фото: informpskovinformpskov

"В Плюссе обрушились балконы трехэтажного дома. Эвакуированы 30 человек, 15 из них поселили в гостиницу, остальные вернулись. Для них нет угрозы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в ходе инцидента никто не пострадал. При этом дом получил частично технические повреждения, в связи с этим 15 человек, оставшихся в гостинице, пока не могут вернуться в свои квартиры.

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