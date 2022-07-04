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1 час назад

Названа предварительная причина пожара в одной из башен Capital Towers в Москве

Елена Прошина

Причиной пожара на крыше одной из башен Capital Towers возле Москва-сити, по предварительной информации, стало возгорание строительных лесов из-за нарушения правил проведения огневых работ. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе застройщика Capital Group рассказали, что возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Названа причина пожара в башне Capital Towers в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общая площадь пожара в небоскребе на Краснопресненской набережной составила 1 квадратный метр. Пострадавших в инциденте нет. В компании отметили, что произошедшее не оказало влияние на строительные работы и конструкции жилых башен.

Также в Capital Group подчеркнули, что служба техзаказчика проводит проверку действий со стороны рабочих генподрядной организации.

Напомним, что в здании 66 этажей. Строительство комплекса началось в 2017 году и сдать ЖК планируют в течение этого года.

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