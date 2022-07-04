Названа причина пожара в башне Capital Towers в Москве

Причиной пожара на крыше одной из башен Capital Towers возле Москва-сити, по предварительной информации, стало возгорание строительных лесов из-за нарушения правил проведения огневых работ. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе застройщика Capital Group рассказали, что возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

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Общая площадь пожара в небоскребе на Краснопресненской набережной составила 1 квадратный метр. Пострадавших в инциденте нет. В компании отметили, что произошедшее не оказало влияние на строительные работы и конструкции жилых башен.

Также в Capital Group подчеркнули, что служба техзаказчика проводит проверку действий со стороны рабочих генподрядной организации.