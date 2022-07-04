В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
33 минуты назад

Пожар в одной из башен в Москве не повлиял на строительство ЖК

Елена Прошина

В центре Москвы на кровле одной из башен Capital Towers произошло возгорание. Однако огонь не затронул строительные элементы и конструкции жилых башен комплекса. Пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Пожар в одной из башен в Москве не повлиял на строительство ЖК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что на кровле одной из башен загорелись строительные леса на площади 1 кв. метр. Пожар удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных. Пресс-служба компании сообщила, что произошло «локальное возгорание элемента строительного отхода». Силы генерального подрядчика самостоятельно потушили пламя менее, чем за 10 минут.

Как говорится в сообщении, пожар не задел строительные элементы и конструкции жилых башен. Сейчас на месте происшествия в соответствии с протоколом действует противопожарная служба. Пострадавших нет.

Отмечается, что служба технического заказчика компании Capital Group проводит проверку действий со стороны рабочих генподрядной организации.

Ранее источник в экстренных службах проинформировал издание, что строительство комплекса началось в 2017 году и до сих пор продолжается. По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил проведения огневых работ.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители