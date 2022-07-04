Пожар в одной из башен в Москве не повлиял на строительство ЖК

В центре Москвы на кровле одной из башен Capital Towers произошло возгорание. Однако огонь не затронул строительные элементы и конструкции жилых башен комплекса. Пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ранее сообщалось, что на кровле одной из башен загорелись строительные леса на площади 1 кв. метр. Пожар удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных. Пресс-служба компании сообщила, что произошло «локальное возгорание элемента строительного отхода». Силы генерального подрядчика самостоятельно потушили пламя менее, чем за 10 минут.

Как говорится в сообщении, пожар не задел строительные элементы и конструкции жилых башен. Сейчас на месте происшествия в соответствии с протоколом действует противопожарная служба. Пострадавших нет.

Отмечается, что служба технического заказчика компании Capital Group проводит проверку действий со стороны рабочих генподрядной организации.