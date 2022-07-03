В одной из башен Capital Towers в центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
"Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым", - сказал собеседник.
Позже источник в экстренных службах сообщил о ликвидации возгорания.
"Происходило возгорание строительных лесов на площади 1 кв. м, оно ликвидировано до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.
В здании 66 этажей, строительство комплекса началось в 2017 году, сдать ЖК планируется в 2022 году.