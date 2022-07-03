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1 час назад

В одной из башен Capital Towers в центре Москвы произошел пожар

ТАСС

Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

В одной из башен Capital Towers в центре Москвы произошел пожар
Фото: Телеграм-канал "Карточный домик: Москва"Телеграм-канал "Карточный домик: Москва"

"Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым", - сказал собеседник.

Стали известны подробности пожара в наркологической клинике Москвы

Позже источник в экстренных службах сообщил о ликвидации возгорания.

"Происходило возгорание строительных лесов на площади 1 кв. м, оно ликвидировано до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

В здании 66 этажей, строительство комплекса началось в 2017 году, сдать ЖК планируется в 2022 году.

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