В одной из башен Capital Towers в центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

Фото: Телеграм-канал "Карточный домик: Москва" Телеграм-канал "Карточный домик: Москва"

"Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым", - сказал собеседник.

Позже источник в экстренных службах сообщил о ликвидации возгорания.

"Происходило возгорание строительных лесов на площади 1 кв. м, оно ликвидировано до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.