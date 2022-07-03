Названа возможная причина нападения акул в Египте

Нападение акул на отдыхающих на египетских курортах происходит редко. В этом виноваты проходящие по Красному морю суда, которые выбрасывают за борт органические отходы. Причины агрессивного поведения хищников в разговоре с «Лентой.ру» объяснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Фото: Reuters Reuters

Почему акулы нападают?

Видео дня

Стало известно о второй жертве нападения акулы в египетской Хургаде. Однако такое случается крайне редко, утверждает Алексан Мкртчян.

«В Красном море существует проблема, что это единственный выход из Австралии и Новой Зеландии в Европу через Суэцкий канал. Когда оттуда везут овечьи туши, часто из-за жары рефрижераторы выходят из строя. Капитаны вынуждены сбрасывать эти туши в море. Овцы не являются питанием для акул в естественной среде обитания, потому что не водятся в море. Они получают такой бесплатный пир, привыкают к этому мясу, и их влечет ближе к побережью, где купаются люди», — объяснил специалист.

В последний раз акулы нападали на людей в Египте в 2020 году. Тогда украинский мальчик потерял ногу, а египтянин — руку. В 2010 году один европейский турист погиб и несколько человек получили ранения недалеко от Шарм-эш-Шейха на Синайском полуострове.

Опасный период

Власти Египта закрыли пляж в Сахль-Хашише на три дня. Сформирована рабочая группа для расследования случившегося. Губернатор провинции Амр Ханафи запретил любую деятельность человека в этом районе, передает РИА Новости. По мнению Алексана Мкртчяна, меры должны быть жестче.

"Это далеко не первый и, к сожалению, не последний случай нападения акул на людей. Если сейчас египетские власти грамотно будут осуществлять наблюдение за побережьем, запретят хотя бы на неделю купание, а не на три дня, и расширят регион запрета от Сафаги до Хургады, то через неделю акулы, понимая, что пиршество закончилось, уйдут в открытое море". Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств.

По его словам, отдыхающим лучше найти другой досуг, пока купание снова не станет безопасным.

«Тем россиянам, которые едут туда через 10 дней, вообще нечего опасаться. А тем, кто сейчас находится на отдыхе, либо едет завтра-послезавтра, я бы посоветовал вспомнить, что Египет не только морской курорт, но и земля, полная исторических ценностей. Немаловажно, что во всех отелях есть бассейны и хорошие спа-центры. Ближайшие два-три дня я бы посоветовал провести там», — сказал он.

По мнению специалиста, наиболее защищены от акул пляжи в мелководных лагунах. Таких отелей немного, у них есть небольшие заливы. В целях безопасности там устанавливают специальные сетки против хищников.

Власти Египта сообщили о новой жертве акулы. Семьям погибших выразили соболезнования.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, жертвами нападения стали гражданка Румынии, которой было около 40 лет, и 68-летняя австралийка. Последней акула откусила руку и ногу, врачам не удалось ее спасти. Оба происшествия произошли в пределах 600 метров друг от друга, у побережья Сахл-Хашиша.