В Турции подтвердили задержание российского грузового судна

Турецкая таможня подтвердила задержание российского грузового судна, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сотрудника ведомства, в настоящее время ведется расследование. «Это все, что я вам сейчас могу сказать», — отметил он. По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты.

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При этом ранее таможня в турецком порту Карасу не стала подтверждать или опровергать сообщение о задержании российского судна. На вопрос, проводилось ли задержание какого-либо судна недавно, представитель таможни ответил, что «ему ничего об этом не известно».

Задержание судна

О том, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

По его словам, судьба российского судна будет решена на совещании следователей в понедельник, 4 июля.

1 июля Reuters со ссылкой на источник в украинском МИД сообщил, что Киев обратилась к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

По данным издания, речь шла, в частности, и о казахстанском сухогрузе «Жибек жолы». Представитель ведомства заявил, что на борту находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Кроме того, агентство опубликовало фрагмент из письма офиса генерального прокурора Украины в Министерство юстиции Турции, датированного 30 июня, где говорится, что судно с семью тысячами тонн груза якобы направляется в турецкий город Карасу.

Позиция России по вывозу зерна

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке из-за блокировки портов Украины. В России отвергают все претензии и настаивают, что не мешают вывозу пшеницы.

При этом заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва готова обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины. Он отметил, российская сторона также подтвердила намерение выполнить экспортные обязательства и помочь с поставкой зерновых и удобрений.

По его словам, этому препятствуют антироссийские санкции, наложенные Западом из-за спецоперации страны на Украине.

Вершинин в телефонном разговоре также прокомментировал ситуацию с морскими портами на Украине.

Также министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что Москва гарантирует безопасность судам, вывозящим зерно из украинских портов. Он отметил, что оставшееся на Украине зерно составляет один процент от общемирового производства пшеницы и зерновых культур.