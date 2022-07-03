Несколько мощных взрывов прогремели в Донецке, в небе можно увидеть следы от ракет ПВО, передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента, который находится на месте событий.

Агентство сообщает, что взрывы были слышны в течение десяти минут, отчетливо они разносились в центре Донецка. Подчеркивается, что такого в городе не происходило около двух недель.

Уточняется, что в Донецке ракеты ПВО срабатывают каждый день, но, как правило, далеко от города.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР усилили контрбатарейную борьбу, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности обстреливать центр и некоторые другие районы Донецка. По его словам, ситуация с обстрелами всех районов Донецка, Горловки и Макеевки изменилась в лучшую сторону.