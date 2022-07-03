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49 минут назад

Несколько взрывов прогремели в Донецке, в небе видны следы работы системы ПВО

Газета.Ru

Несколько мощных взрывов прогремели в Донецке, в небе можно увидеть следы от ракет ПВО, передает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента, который находится на месте событий.

Агентство сообщает, что взрывы были слышны в течение десяти минут, отчетливо они разносились в центре Донецка. Подчеркивается, что такого в городе не происходило около двух недель.

Уточняется, что в Донецке ракеты ПВО срабатывают каждый день, но, как правило, далеко от города.

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Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР усилили контрбатарейную борьбу, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности обстреливать центр и некоторые другие районы Донецка. По его словам, ситуация с обстрелами всех районов Донецка, Горловки и Макеевки изменилась в лучшую сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "тяжелой" для ВСУ ситуацию под Донецком.

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