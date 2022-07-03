В Хургаде акула загрызла вторую туристку

В районе Хургады акула напала на двух плавающих в море женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», - сказано в заявлении ведомства.

Сейчас специалисты собирают информацию, чтобы установить причины поведения акулы. Губернатор провинции Красное Море отдал указание запретить любую активность в море в районе происшествия.