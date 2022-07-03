Власти Белгородской области выплатят по 500 тысяч рублей пострадавшим при обстреле Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. https://t.me/vvgladkov/532

«По 500 тысяч выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий, когда они смогут, по их желанию», - сказал Гладков.

По его словам, сейчас жизням раненых мирных жителей ничего не угрожает. Среди пострадавших есть десятилетний ребенок.

Гладков также уточнил, что при ракетном обстреле Белгорода погибли четыре человека.

«Один – гражданин РФ, трое – граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации и это абсолютный верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях», - сказал губернатор.