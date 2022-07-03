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1 час назад

Киев нанес удар ракетами "Точка-У" по Белгороду и Курску

Майк Габриелян

Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар по Курску и Белгороду. Целями для ракет «Точка-У» и беспилотников «Рейс» стало мирное гражданское население. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», - заявили в военном ведомстве.

В Белгороде прозвучала серия громких звуков, напоминающих ПВО

В Минобороны РФ отметили, что ракетный удар «целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в Белгороде три человека погибли, четверо пострадали, передает ТАСС.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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