Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар по Курску и Белгороду. Целями для ракет «Точка-У» и беспилотников «Рейс» стало мирное гражданское население. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», - заявили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что ракетный удар «целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в Белгороде три человека погибли, четверо пострадали, передает ТАСС.