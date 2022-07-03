Пожар на кладбище в Петербурге сняли на видео

В субботу, 2 июля, жители Петербурга заметили пожар на территории Серафимовского кладбища в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видео с места происшествия сняли очевидцы.

В комментариях под постом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» очевидцы выдвинули версию, что это мог быть намеренный поджог.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, сообщение о пожаре поступило около 23:07. На кладбище, расположенном у дома 33 на Заусадебной улице, загорелся мусор.