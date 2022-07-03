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1 час назад

Пожар на кладбище в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

В субботу, 2 июля, жители Петербурга заметили пожар на территории Серафимовского кладбища в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видео с места происшествия сняли очевидцы.

В комментариях под постом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» очевидцы выдвинули версию, что это мог быть намеренный поджог.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, сообщение о пожаре поступило около 23:07. На кладбище, расположенном у дома 33 на Заусадебной улице, загорелся мусор.

«На открытой территории происходит горение мусора на площади 150 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в МЧС.

Происшествия,Пожары,Видео,
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