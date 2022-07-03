В Ленобласти на 10-летнюю девочку напала собака

В поселке Ульяновка на 10-летнюю девочку напала собака. У ребенка диагностированы множественные травмы, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала, что на ее ребенка набросилась чужая собака около 22:30 2 июля 2022 года. Бригада скорой помощи доставила школьницу в больницу, где у нее диагностировали множественные укусы и раны плечевой области, предплечья и бедра.