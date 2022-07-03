Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья – из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», – рассказал местный житель Алексей Русанов, передает РИА «Новости».

По его словам, они с супругой спали, а когда услышали взрыв, выбежали и остались целы. Пожар начался с угла дома. Пока пожарные приехали, начала гореть уже крыша дома.

Мужчина рассказал, что его сын и невестка проживали во флигеле, который разворотило, по счастливой случайности они остались в эту ночь в деревне. Флигель был построен на два хозяина.