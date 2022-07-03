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1 час назад

Погибшая в Белгороде семья приехала из Харькова

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья – из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», – рассказал местный житель Алексей Русанов, передает РИА «Новости».

По его словам, они с супругой спали, а когда услышали взрыв, выбежали и остались целы. Пожар начался с угла дома. Пока пожарные приехали, начала гореть уже крыша дома.

Число жертв после обстрела в Белгороде увеличилось

Мужчина рассказал, что его сын и невестка проживали во флигеле, который разворотило, по счастливой случайности они остались в эту ночь в деревне. Флигель был построен на два хозяина.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,Алексей Русанов,
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