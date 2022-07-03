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1 час назад

Умер новосибирский ученый Колкер, арестованный по делу о госизмене

Газета.Ruиещё 1

Ученый и заведующий лабораторией в Новосибирском государственном университете (НГУ) Дмитрий Колкер скончался от рака, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый
Фото: соцсетисоцсети

По данным канала, преподаватель был на поддерживающем лечении и проходил терапию от четвертой стадии рака.

30 июня Колкера забрали из больницы и доставили в московский СИЗО Лефортово. Сегодня родственникам пришла телеграмма, что 2 июля Дмитрий Колкер умер в больнице.

Ранее Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера по делу о госизмене.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены. Проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».

Происшествия,Василий Пискарев,СИЗО "Лефортово",Госдума,
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