Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый

Ученый и заведующий лабораторией в Новосибирском государственном университете (НГУ) Дмитрий Колкер скончался от рака, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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По данным канала, преподаватель был на поддерживающем лечении и проходил терапию от четвертой стадии рака.

30 июня Колкера забрали из больницы и доставили в московский СИЗО Лефортово. Сегодня родственникам пришла телеграмма, что 2 июля Дмитрий Колкер умер в больнице.

Ранее Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера по делу о госизмене.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены. Проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.