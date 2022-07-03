Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый

Ученый и заведующий лабораторией в Новосибирском государственном университете (НГУ) Дмитрий Колкер скончался от рака, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По данным канала, преподаватель был на поддерживающем лечении и проходил терапию от четвертой стадии рака.
30 июня Колкера забрали из больницы и доставили в московский СИЗО Лефортово. Сегодня родственникам пришла телеграмма, что 2 июля Дмитрий Колкер умер в больнице.
Ранее Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера по делу о госизмене.
До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены. Проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
В статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».