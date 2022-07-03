Есть погибшие: Появились подробности о ночном обстреле Белгорода

Власти Белгородской области располагают информацией о трёх погибших после ночного обстрела со стороны Украины, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
Губернатор сообщил данные по пострадавшим.
«На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии», — сказал Гладков.
По его словам, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушены частично. Пять частных домов разрушены полностью.
Губернатор области заявил, что под руководством его заместителей будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Отмечается, что восстановительные работы начнутся уже сегодня.