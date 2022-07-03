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28 минут назад

Есть погибшие: Появились подробности о ночном обстреле Белгорода

Елена Прошина

Власти Белгородской области располагают информацией о трёх погибших после ночного обстрела со стороны Украины, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

Есть погибшие: Появились подробности о ночном обстреле Белгорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губернатор сообщил данные по пострадавшим.

«На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии», — сказал Гладков.

По его словам, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушены частично. Пять частных домов разрушены полностью.

Губернатор области заявил, что под руководством его заместителей будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Отмечается, что восстановительные работы начнутся уже сегодня.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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