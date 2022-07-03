Российскую школьницу обвинили в надругательстве над флагом РФ

В Томской области заведено уголовное дело по факту поджога государственного флага России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В дежурную часть МВД России по Томскому району поступила информация, что ученицей одной из школ совершено надругательство над государственным флагом России <...>. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ», — сказано в сообщении правоохранительных органов.

По предварительным данным, школьница подожгла флаг на автобусной остановке в селе Октябрьское.

Как отмечает полиция, законного представителя несовершеннолетней привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура Томской области взяла дел на контроль.

Дело расследуется по статье «Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ».