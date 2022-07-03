Российскую школьницу обвинили в надругательстве над флагом РФ

В Томской области заведено уголовное дело по факту поджога государственного флага России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
«В дежурную часть МВД России по Томскому району поступила информация, что ученицей одной из школ совершено надругательство над государственным флагом России <...>. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ», — сказано в сообщении правоохранительных органов.
По предварительным данным, школьница подожгла флаг на автобусной остановке в селе Октябрьское.
Как отмечает полиция, законного представителя несовершеннолетней привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура Томской области взяла дел на контроль.
Дело расследуется по статье «Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ».
Ранее против 27-летней участницы Pussy Riot Анны Кузьминых было заведено уголовное дело из-за акции по сожжению манекена президента РФ Владимира Путина и российского флага. Мероприятие прошло в конце марта в Грузии у Тбилисского водохранилища. Активисты использовали украинские и бело-сине-белые флаги, которые используют некоторые противники спецоперации как альтернативу официальной cимволике РФ.