В Белгороде прозвучала серия громких звуков, напоминающих ПВО

Стало известно о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сработала система противовоздушной обороны.
«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших», — написал Гладков.
«Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — заявил глава региона.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
По предварительным данным, в небе над Курском средства противовоздушной обороны ВС России поразили целую группу ракет.