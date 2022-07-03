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17 минут назад

В Белгороде прозвучала серия громких звуков, напоминающих ПВО

Елена Прошина

Стало известно о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

В Белгороде прозвучала серия громких звуков, напоминающих ПВО
Фото: ТАССТАСС

Сработала система противовоздушной обороны.

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших», — написал Гладков.

«Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — заявил глава региона.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

По предварительным данным, в небе над Курском средства противовоздушной обороны ВС России поразили целую группу ракет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Верховный суд,
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