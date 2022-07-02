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32 минуты назад

В Псковской области загорелась усадьба Римского-Корсакова

RT на русскомиещё 5

В деревне Любенск Плюсского района Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Псковской области загорелась усадьба Римского-Корсакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В деревне Любенск горит музей-заповедник Римского-Корсакова… Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор оценил ущерб от пожара как «значительный».

Cогласно предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.

«Это объект культурного наследия федерального значения. Вместе с коллегами из правительства сделаем всё возможное, чтобы восстановить усадьбу», — подчеркнул Веденников.

В пресс-службе МЧС России агентству ТАСС сообщили, что пожар удалось локализовать.

В региональном главке также отметили, что пожарным удалось спасти около половины ценностей, хранящихся в музее.

Ранее стало известно, что утром 26 июня произошло возгорание в церкви Санкт-Петербурга, у здания загорелась кровля.

Происшествия,Михаил Ведерников,Николай Римский-корсаков,МЧС России,
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