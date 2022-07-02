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14 минут назад

Водитель автокрана подрался с рыночными торговцами и попал на видео

Александр Кузьмин

В Комсомольске-на Амуре на рынке произошел конфликт между водителем грузовика с краном и продавцами на местном рынке, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, грузовик с крановой установкой прибыл на рынок «Океан» во время рабочего дня, чтобы установить новый ларек. При разгрузке металлоконструкция оказалась прямо над головами работающих на рынке продавцов, что вызвало их недовольство. О начале работ людей не предупредили, место работ также не было огорожено.

В процессе спора с продавцами водитель грузовика оскорблял их, а также ударил женщину, снимавшую происшествие на видео. После этого водитель уехал с места происшествия.

Происшествия,Общество,Видео,
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