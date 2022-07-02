Водитель автокрана подрался с рыночными торговцами и попал на видео

В Комсомольске-на Амуре на рынке произошел конфликт между водителем грузовика с краном и продавцами на местном рынке, сообщает Telegram-канал Amur Mash .

По его данным, грузовик с крановой установкой прибыл на рынок «Океан» во время рабочего дня, чтобы установить новый ларек. При разгрузке металлоконструкция оказалась прямо над головами работающих на рынке продавцов, что вызвало их недовольство. О начале работ людей не предупредили, место работ также не было огорожено.