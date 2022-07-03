В летевший в Новосибирск самолет ударила молния

Утром в воскресенье, 3 июля, самолет не смог вылететь из Якутска в Новосибирск из-за того, что в воздушное судно ударила молния.

Рейс 465 авиакомпании «Якутия» должен был вылететь из Якутска в Новосибирск около 9 утра по местному времени. Однако самолету 737H / RA73261 дважды за утро переносили время вылета из-за погодных условий.