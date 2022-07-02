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47 минут назад

"Наполовину в реке": в Хакасии нашли упавший частный вертолет

Илья Родин

Сотрудники МЧС обнаружили потерпевший крушение в Хакасии частный легкий вертолет Robinson R-44. Пилот воздушного судна не пострадал. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наполовину в реке": в Хакасии нашли упавший частный вертолет
Фото: CC BY-SA 3.0CC BY-SA 3.0

Отмечается, что вертолет в настоящее время «наполовину находится в реке Большой Абакан». Командир Robinsonа совершал перелет в одиночку, при жесткой посадке он остался в живых.

Издание уточнило, что перед катастрофой с вертолетом пропала связь. Позднее летчик все же смог подать сигнал бедствия.

Воздушное судно принадлежало Борихинскому пивзаводу, направлялось по маршруту Артыбаш-Абакан, сообщает Telegram-канал «112».

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