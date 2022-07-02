"Наполовину в реке": в Хакасии нашли упавший частный вертолет

Сотрудники МЧС обнаружили потерпевший крушение в Хакасии частный легкий вертолет Robinson R-44. Пилот воздушного судна не пострадал. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: CC BY-SA 3.0 CC BY-SA 3.0

Отмечается, что вертолет в настоящее время «наполовину находится в реке Большой Абакан». Командир Robinsonа совершал перелет в одиночку, при жесткой посадке он остался в живых.

Издание уточнило, что перед катастрофой с вертолетом пропала связь. Позднее летчик все же смог подать сигнал бедствия.