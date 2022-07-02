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51 минуту назад

Полиция задержала 50 человек в скандальном баре Екатеринбурга

Ura.Ru

Полицейские провели профилактический рейд и задержали 50 человек в скандальном ночном клубе «Че почем» на Ленина, 49 в Екатеринбурге. Среди них был пьяный водитель, а также екатеринбуржец, разыскиваемый за кражу. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу в своей группе «ВКонтакте».

Полиция задержала 50 человек в скандальном баре Екатеринбурга
Фото: URA.RUURA.RU

«От жителей окружающих домов неоднократно поступали жалобы в связи с нарушением общественного порядка в районе бара. В ходе рейда проверили соблюдение администрацией бара правил оборота алкогольной и табачной продукции. Особое внимание уделили нахождению в заведении несовершеннолетних — подростков в баре выявлено не было. Также искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, и лиц, причастных к совершению преступлений и правонарушений», — рассказывают в полиции.

Во время рейда задержали 50 человек, всех доставили в отдел полиции. На 14 из них составили административные протоколы за мелкое хулиганство и за распитие алкоголя в общественном месте. Одного водителя привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде, еще пять человек задержали в административном порядке. Также полицейские нашли мужчину, разыскиваемого за совершение кражи.

Екатеринбуржцы неоднократно жаловались на посетителей бара «Че почем». Клиенты заведения шумно себя ведут и нарушают общественный порядок. Недавно возле заведения подралась толпа мужчин.

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