В Хургаде акула напала на туристку

Это произошло в районе египетского курорта Сахль-Хашиш. В результате нападения пострадавшая потеряла конечность (по словам туристов, речь идет про гражданку ЕС), ее смогли вытащить на берег и передать медикам, сейчас она находится в больнице.
Свидетелями нападения стали российские туристы, которые сейчас находятся на курорте. Они сообщили “Осторожно, новости”, что акулу скорее всего привлекло большое скопление рыб. Во время спасения туристы оперативно вышли из воды и старались отвлечь акулу от жертвы.