Обвиняемый по делу о покушении на Владимира Соловьева нанес себе увечья

Василий Стрижаков, арестованный по обвинению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, нанёс себе увечья в СИЗО. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Как рассказал один из членов комиссии, посетивший Стрижакова в психиатрическом отделении тюремной больницы, на обеих руках у него были видны повреждения.
«Сам он объяснил, что сделал их, протестуя против физического давления со стороны сокамерников», — сказал один из членов комиссии.
В ОНК пояснили, что всех заключённых СИЗО, совершивших акты членовредительства, отправляют в это отделение.
«Стрижаков сказал, что не помнит ни номера камеры, в которой якобы на него оказывали давление соседи, ни имён, ни фамилий этих людей», — уточнил собеседник RT.
Стрижаков был арестован 26 апреля по делу о покушении на тележурналиста Владимира Соловьёва, которое готовили члены запрещённой в России неонацистской группировки.
Как сообщал сам подсудимый, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, а также находился на принудительном лечении.
В апреле ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьёва.
По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».