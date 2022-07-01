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25 минут назад

ОНК: обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Соловьёва нанёс себе увечья

RT на русскомиещё 1

Василий Стрижаков, арестованный по обвинению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, нанёс себе увечья в СИЗО. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Обвиняемый по делу о покушении на Владимира Соловьева нанес себе увечья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал один из членов комиссии, посетивший Стрижакова в психиатрическом отделении тюремной больницы, на обеих руках у него были видны повреждения.

«Сам он объяснил, что сделал их, протестуя против физического давления со стороны сокамерников», — сказал один из членов комиссии.

В ОНК пояснили, что всех заключённых СИЗО, совершивших акты членовредительства, отправляют в это отделение.

«Стрижаков сказал, что не помнит ни номера камеры, в которой якобы на него оказывали давление соседи, ни имён, ни фамилий этих людей», — уточнил собеседник RT.

Стрижаков был арестован 26 апреля по делу о покушении на тележурналиста Владимира Соловьёва, которое готовили члены запрещённой в России неонацистской группировки.

Как сообщал сам подсудимый, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, а также находился на принудительном лечении.

В апреле ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьёва.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».

Происшествия,Василий Стрижаков,Владимир Соловьев,ФСБ,
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