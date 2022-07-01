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1 час назад

Тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю ученицу

Газета.Ruиещё 2

В Башкирии признали виновным 34-летнего местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю ученицу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Преступление было совершено 18 мая 2021 года. Подсудимый, который работал тренером в секции кикбоксинга, заманил в тренерскую 14-летнюю воспитанницу и изнасиловал ее. Ребенок сообщил о случившемся родителям, те обратились в правоохранительные органы.

Мужчину задержали, однако он не признал вину в содеянном.

Суд вынес подсудимому приговор в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, мужчине в течение 5 лет нельзя будет заниматься педагогической, тренерской и спортивной деятельностью, при которой он должен будет работать с детьми.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы, совершенном 19 лет назад.

Происшествия,Следственный комитет,
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