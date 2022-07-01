Тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю ученицу

В Башкирии признали виновным 34-летнего местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено 18 мая 2021 года. Подсудимый, который работал тренером в секции кикбоксинга, заманил в тренерскую 14-летнюю воспитанницу и изнасиловал ее. Ребенок сообщил о случившемся родителям, те обратились в правоохранительные органы.

Мужчину задержали, однако он не признал вину в содеянном.

Суд вынес подсудимому приговор в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, мужчине в течение 5 лет нельзя будет заниматься педагогической, тренерской и спортивной деятельностью, при которой он должен будет работать с детьми.