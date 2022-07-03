Число жертв после обстрела в Белгороде увеличилось

Число погибших после обстрела в российском Белгороде увеличилось — обнаружены тела еще двух человек. О жертвах сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, на данный момент известно о пяти погибших. Двое человек были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех погибших и четырех пострадавших после обстрела со стороны Украины в Белгороде. Двое из пострадавших — мужчина и ребенок 10 лет — доставлены в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.