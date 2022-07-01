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2 часа назад

Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба

Мослента

После медитации в бассейне московского фитнес-клуба 36-летний россиянин впал в кому, сообщил Telegram-канал «112». Сотрудники центра предупреждали его об опасности подобных действий, а через некоторое увидели, что экспериментатор потерял сознание.

Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Фото: Konstantin Kokoshkin / GLoballookpress.comKonstantin Kokoshkin / GLoballookpress.com

По данным «112», приехавшие на вызов врачи диагностировали у пострадавшего отек легких. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник в состоянии комы. Как выяснил Telegram-канал Shot, местом происшествия стал фитнес-центр «Облака» в Лосиноостровском районе на улице Летчика Бабушкина. Полиция проверяет учреждение.

Менеджер фитнес-клуба «Облака» комментировать ситуацию «Мосленте» отказалась.

Ранее россиянка пострадала из-за неисправности лифта в жилом комплексе «Арт» в подмосковном Красногорске. Находясь в кабине, она потеряла сознание и очнулась в крови.

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