Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба

После медитации в бассейне московского фитнес-клуба 36-летний россиянин впал в кому, сообщил Telegram-канал «112». Сотрудники центра предупреждали его об опасности подобных действий, а через некоторое увидели, что экспериментатор потерял сознание.

Фото: Konstantin Kokoshkin / GLoballookpress.com Konstantin Kokoshkin / GLoballookpress.com

По данным «112», приехавшие на вызов врачи диагностировали у пострадавшего отек легких. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник в состоянии комы. Как выяснил Telegram-канал Shot, местом происшествия стал фитнес-центр «Облака» в Лосиноостровском районе на улице Летчика Бабушкина. Полиция проверяет учреждение.

Менеджер фитнес-клуба «Облака» комментировать ситуацию «Мосленте» отказалась.