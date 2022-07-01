Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба

После медитации в бассейне московского фитнес-клуба 36-летний россиянин впал в кому, сообщил Telegram-канал «112». Сотрудники центра предупреждали его об опасности подобных действий, а через некоторое увидели, что экспериментатор потерял сознание.
По данным «112», приехавшие на вызов врачи диагностировали у пострадавшего отек легких. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник в состоянии комы. Как выяснил Telegram-канал Shot, местом происшествия стал фитнес-центр «Облака» в Лосиноостровском районе на улице Летчика Бабушкина. Полиция проверяет учреждение.
Менеджер фитнес-клуба «Облака» комментировать ситуацию «Мосленте» отказалась.
Ранее россиянка пострадала из-за неисправности лифта в жилом комплексе «Арт» в подмосковном Красногорске. Находясь в кабине, она потеряла сознание и очнулась в крови.