Выживший в авиакатастрофе в Якутии провел в лесу десять дней

Один из трех человек с разбившегося в Якутии Ан-2 36-летний Павел Кривошапкин сумел выжить в лесу, проведя десять дней в рыбацком домике. Его рассказ о произошедшем привел Telegram-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ан-2 пропал с радаров 21 июня во время полета над Якутией. На его борту находились три человека и тонна груза. 1 июля спасатели нашли обгоревшие обломки самолета и тела двух погибших. Еще один человек выжил, но не сразу сумел привлечь внимание спасателей.

По словам Павла Кривошапкина, незадолго до авиакатастрофы Ан-2 попал в сильный туман.

«Туман был, молоко. Ничего не видно. Наверх набрал и там уже удар был», - рассказал он.

Мужчина отметил, что, очнувшись после удара, он выбрался из самолета и увидел перед собой озера, а рядом с ним рыбацкие домики. Он сумел добраться до домиков, где нашел запас еды.

«У рыбака "Доширак" был. Штук десять я съел», - пояснил он.