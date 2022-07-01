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34 минуты назад

Выживший в авиакатастрофе в Якутии провел в лесу десять дней

Алиса Селезнёва

Один из трех человек с разбившегося в Якутии Ан-2 36-летний Павел Кривошапкин сумел выжить в лесу, проведя десять дней в рыбацком домике. Его рассказ о произошедшем привел Telegram-канал Shot.

Выживший в авиакатастрофе в Якутии провел в лесу десять дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ан-2 пропал с радаров 21 июня во время полета над Якутией. На его борту находились три человека и тонна груза. 1 июля спасатели нашли обгоревшие обломки самолета и тела двух погибших. Еще один человек выжил, но не сразу сумел привлечь внимание спасателей.

По словам Павла Кривошапкина, незадолго до авиакатастрофы Ан-2 попал в сильный туман.

На месте крушения Ан-2 в Якутии нашли тела двух погибших

«Туман был, молоко. Ничего не видно. Наверх набрал и там уже удар был», - рассказал он.

Мужчина отметил, что, очнувшись после удара, он выбрался из самолета и увидел перед собой озера, а рядом с ним рыбацкие домики. Он сумел добраться до домиков, где нашел запас еды.

«У рыбака "Доширак" был. Штук десять я съел», - пояснил он.

Пытаясь привлечь внимание поисковых групп, Павел Кривошапкин намотал спасательный жилет на палки и махал ими, когда слышал шум вертолетов. В итоге его спали после десяти дней, проведенных в лесу в одиночестве.

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