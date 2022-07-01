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16 минут назад

Драку школьниц на мемориале «Жертвам фашизма» в Шахтах сняли на видео

Александр Кузьмин

В Шахтах Ростовской области школьницы устроили драку на мемориальном комплексе «Жертвам фашизма». Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказались снятые наблюдателями потасовки кадры.

Одна из подростков ударила ногой в грудь другую, в результате чего та осела на постамент, уточняет канал. О причине произошедшего между девочками конфликта информации нет. Обстоятельства случившегося выясняют в ГУ МВД России по Ростовской области.

Глава администрации Шахт Андрей Ковалев заявил «Подъему», что была проведена беседа со школьницами. Кроме того, было созвано внеочередное заседание комиссии ПДН.

«Мы оцениваем это как трагедию. Наша с родителями недоработка», – передает слова градоначальника канал.

Происшествия,Видео,Андрей Ковалев,МВД России,
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