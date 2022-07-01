В Шахтах Ростовской области школьницы устроили драку на мемориальном комплексе «Жертвам фашизма». Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказались снятые наблюдателями потасовки кадры.

Одна из подростков ударила ногой в грудь другую, в результате чего та осела на постамент, уточняет канал. О причине произошедшего между девочками конфликта информации нет. Обстоятельства случившегося выясняют в ГУ МВД России по Ростовской области.